Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих у Оленівці військових - Омбудсмен

Цитата

"Я вчора офіційно звернувся і з тим, щоб... я вимагаю, щоб мені надали можливість відвідати це місце військового злочину. (...) Я звернувся і з тим, щоб обов’язково мені надали можливість відвідати поранених наших героїв. І ми почали процедуру повернення тіл загиблих наших військовослужбовців, які там трималися", - сказав Омбудсмен.

На запитання, чи є інформація про загиблих, Лубінець зазначив: "Я запросив цю інформацію, поки ми не отримали списки". "Я знаю, що у російської сторони вони є, але на даний час ми їх ще не отримали", - додав він.

Деталі

Зі слів Лубінця, він також звернувся до російського омбудсмена тетяни москалькової, "щоб вона розглянула можливість теж разом зі мною прибути на це місце". "Щоб в нашій присутності, якщо їм немає чого скривати, експерти-міжнародники взяли проби почви, цих матеріалів, для того, щоб було абсолютно відкрито розслідування". "Ми знаємо, що правда на нашій стороні", - додав він.

Доповнення

За даними ГУР Міноборони, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в місті Оленівка на тимчасово окупований території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.

Вибухи відбулися на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилось 2 дні тому, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.

За даними Офісу Генпрокурора, загинуло приблизно 40 осіб, отримали поранення – 130.

СБУ перехопила телефонні розмови, у яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.

ГУР МОУ повідомило, що вибухи в Оленівці, що призвели до загибелі українських захисників – свідома провокація та беззаперечний акт тероризму з боку збройних сил окупанта. За наявною інформацією, він здійснений руками найманців зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – Євгена Пригожина.