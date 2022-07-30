Украина начала процедуру возвращения тел погибших в Еленовке военных - Омбудсмен

Цитата

"Я вчера официально обратился и с тем, чтобы... я требую, чтобы мне предоставили возможность посетить это место военного преступления. (...) Я обратился и с тем, чтобы обязательно мне предоставили возможность посетить раненых наших героев. И мы начали процедуру возвращения тел погибших наших военнослужащих, которые там удерживались", - сказал Омбудсмен.

На вопрос, есть ли информация о погибших, Лубинец отметил: "Я запросил эту информацию, пока мы не получили списки". "Я знаю, что у российской стороны они есть, но пока мы их еще не получили", - добавил он.

Детали

По словам Лубинца, он также обратился к российскому омбудсмену татьяне москальковой, "чтобы она рассмотрела возможность тоже вместе со мной прибыть на это место". "Чтобы в нашем присутствии, если им нечего скрывать, эксперты-международники взяли пробы почвы, этих материалов для того, чтобы было совершенно открыто расследование". "Мы знаем, что правда на нашей стороне", – добавил он.

Дополнение

По данным ГУР Минобороны, 28 июля на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибло около 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

ГУР МОУ сообщило, что взрывы в Еленовке, приведшие к гибели украинских защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации, он осуществлен руками наемников из состава ЧВК "Вагнера" ​​(Лига) по личной команде номинального владельца указанного ЧВК – Евгения Пригожина, указали в ГУР.