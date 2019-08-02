Україна розглядає можливість повної відмови від транзиту російського газу - Данилюк

“Нам важливо зберегти транзит, це ключове. Це не тільки надходження (щорічні — ред.) близько 3 млрд доларів, які, якщо не буде транзиту, ми втратимо. Це також питання і функціонування газотранспортної системи і питання геополітики. Тому транзит важливо зберегти, і для цього потрібно провести перемовини з постачальником — Російською Федерацією”, — сказав Данилюк.

З його слів, ці перемовини відбудуться, скоріше за все, після формування нового уряду та призначення міністра енергетики України.

Водночас він додав, що наразі в Україні оцінюють й інші сценарії. Секретар РНБО нагадав, що Україна також має виконати певні умови — зокрема, здійснити анбандлінг ГТС.

“Було б неправильно не розглядати (варіант повного припинення транзиту Україною — ред.), це як найгірший варіант. Його треба розглядати, але ще раз скажу, треба працювати над тим, щоб транзит було збережено”, — зазначив він.

Данилюк додав, що перемовини щодо транзиту газу ведуться між НАК “Нафтогаз України” та “Газпромом”, а також між урядами обох країн.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Данилюк повідомив, коли відбудуться переговори з РФ щодо транзиту газу.