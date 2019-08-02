Україна розглядає можливість повної відмови від транзиту російського газу - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Раді національної безпеки і оборони розглядають можливість повної відмови від транзиту російського газу. Про це у ефірі Радіо НВ заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
“Нам важливо зберегти транзит, це ключове. Це не тільки надходження (щорічні — ред.) близько 3 млрд доларів, які, якщо не буде транзиту, ми втратимо. Це також питання і функціонування газотранспортної системи і питання геополітики. Тому транзит важливо зберегти, і для цього потрібно провести перемовини з постачальником — Російською Федерацією”, — сказав Данилюк.
З його слів, ці перемовини відбудуться, скоріше за все, після формування нового уряду та призначення міністра енергетики України.
Водночас він додав, що наразі в Україні оцінюють й інші сценарії. Секретар РНБО нагадав, що Україна також має виконати певні умови — зокрема, здійснити анбандлінг ГТС.
“Було б неправильно не розглядати (варіант повного припинення транзиту Україною — ред.), це як найгірший варіант. Його треба розглядати, але ще раз скажу, треба працювати над тим, щоб транзит було збережено”, — зазначив він.
Данилюк додав, що перемовини щодо транзиту газу ведуться між НАК “Нафтогаз України” та “Газпромом”, а також між урядами обох країн.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Данилюк повідомив, коли відбудуться переговори з РФ щодо транзиту газу.