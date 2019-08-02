Данилюк повідомив, коли відбудуться переговори з РФ щодо транзиту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Переговори щодо транзиту газу між Україною та Росією відбудуться після того, як буде сформований новий уряд. Про це Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк сказав в ефірі Радіо НВ, передає УНН.
“Перемовини (щодо постачання газу — ред.) відбудуться, скоріше за все, після того, як буде сформовано новий уряд, призначений міністр енергетики, який буде відповідальний за цей процес перемовин”, — зазначив Данилюк.
Він також додав, що у Києві розглядають варіант повного припинення транзиту газу.
Нагадаємо, 2 серпня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів засідання експертної групи з питань захисту національних інтересів в енергетичній сфері щодо актуальних загроз національній безпеці України у газовій сфері.
Як повідомили у прес-службі, під час засідання його учасники розглянули актуальні загрози національній безпеці України у газовій сфері та питання розмежування видів діяльності НАК “Нафтогаз України” (анбандлінг).