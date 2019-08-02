У РНБО зібрали експертну групу: говорили про анбандлінг "Нафтогазу" та опалювальний сезон

Як повідомили у прес-службі, під час засідання його учасники розглянули актуальні загрози національній безпеці України у газовій сфері та питання розмежування видів діяльності НАК “Нафтогаз України” (анбандлінг).

Секретар РНБО України, звертаючись до учасників засідання, підкреслив, що питання енергетичної безпеки, зокрема, щодо газопостачання, — одне з найактуальніших сьогодні, особливо в контексті підготовки до нового опалювального сезону.

“Ми маємо це питання вирішити, і тут не може бути напівкроків”, — наголосив Олександр Данилюк.

Як повідомляв УНН, житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%.