Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. До початку опалювального сезону залишилось два календарних місяця. І на сьогодні готовність житлового фонду України складає 60%. Соціальні об’єкти – школи, дитячі садки і лікарні будуть готові вже до 1 вересня. Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.
“Ключове питання у підготовці до опалювального сезону стосується не тільки технічних і регламентних робіт з підготовки котелень, житлового фонду і соціальних об’єктів. А в першу чергу, це розрахунки підприємств ТКЕ з НАК „Нафтогаз“, які напряму впливають на отримання номінацій на газ на наступний опалювальний сезон. Попереджаю всіх власників підприємств ТКЕ і міських голів — якщо держава дає можливість розрахуватись за накопичені борги протягом наступних 5 років, вкладайтесь в графік реструктуризації. 2,6 млн грн знайти у бюджеті міста, у якому 300 млн грн — власні доходи, цілком можливо. Єдине, потрібно правильно розставляти пріоритети”, — наголосив Геннадій Зубко, навівши приклад міста Сміла Черкаської області.
Він підкреслив, що до початку опалювального сезону місцева влада має зосередитись на встановленні будинкових лічильників.
По житловому фонду — найкращі показники у Черкаській і Миколаївській областях. Найгірша ситуація в Кіровоградській області. “Українці мають сплачувати лише за спожиту послугу, а не за нараховані нормативи”, — зазначив Зубко.
Раніше Зеленський запевнив, що опалювальний сезон у Смілі не зірвуть.