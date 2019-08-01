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Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%

Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. До початку опалювального сезону залишилось два календарних місяця. І на сьогодні готовність житлового фонду України складає 60%. Соціальні об’єкти – школи, дитячі садки і лікарні будуть готові вже до 1 вересня. Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.

“Ключове питання у підготовці до опалювального сезону стосується не тільки технічних і регламентних робіт з підготовки котелень, житлового фонду і соціальних об’єктів. А в першу чергу, це розрахунки підприємств ТКЕ з НАК „Нафтогаз“, які напряму впливають на отримання номінацій на газ на наступний опалювальний сезон. Попереджаю всіх власників підприємств ТКЕ і міських голів — якщо держава дає можливість розрахуватись за накопичені борги протягом наступних 5 років, вкладайтесь в графік реструктуризації. 2,6 млн грн знайти у бюджеті міста, у якому 300 млн грн — власні доходи, цілком можливо. Єдине, потрібно правильно розставляти пріоритети”, — наголосив Геннадій Зубко, навівши приклад міста Сміла Черкаської області.

Він підкреслив, що до початку опалювального сезону місцева влада має зосередитись на встановленні будинкових лічильників.

По житловому фонду — найкращі показники у Черкаській і Миколаївській областях. Найгірша ситуація в Кіровоградській області. “Українці мають сплачувати лише за спожиту послугу, а не за нараховані нормативи”, — зазначив Зубко.

Раніше Зеленський запевнив, що опалювальний сезон у Смілі не зірвуть.

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