Житловий фонд України готовий до опалювального сезону на 60%

КИЇВ. 1 серпня. УНН. До початку опалювального сезону залишилось два календарних місяця. І на сьогодні готовність житлового фонду України складає 60%. Соціальні об’єкти – школи, дитячі садки і лікарні будуть готові вже до 1 вересня. Про це на селекторній нараді з регіонами щодо підготовки до опалювального сезону наголосив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН.