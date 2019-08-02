Украина рассматривает возможность полного отказа от транзита российского газа - Данилюк
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Совете национальной безопасности и обороны рассматривают возможность полного отказа от транзита российского газа. Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Нам важно сохранить транзит, это ключевое. Это не только поступления (ежегодные - ред.) около 3 млрд долларов, которые, если не будет транзита, мы потеряем. Это также вопрос и функционирования газотранспортной системы и вопросы геополитики. Поэтому транзит важно сохранить, и для этого нужно провести переговоры с поставщиком - Российской Федерацией", - сказал Данилюк.
По его словам, эти переговоры состоятся, скорее всего, после формирования нового правительства и назначения министра энергетики Украины.
При этом он добавил, что сейчас в Украине оценивают и другие сценарии. Секретарь СНБО напомнил, что Украина также должна выполнить определенные условия - в частности, осуществить анбандлинг ГТС.
"Было бы неправильно не рассматривать (вариант полного прекращения транзита Украиной - ред.), это как худший вариант. Его надо рассматривать, но еще раз скажу, надо работать над тем, чтобы транзит был сохранен", - отметил он.
Данилюк добавил, что переговоры по транзиту газа ведутся между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", а также между правительствами обеих стран.
Как сообщал УНН, ранее сегодня Данилюк сообщил, когда состоятся переговоры с РФ по транзиту газа.