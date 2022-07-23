Україна продовжить підготовку до експорту зерна попри удар рашистів по порту Одеси - Кубраков

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«Сьогодні роcія нанесла ракетний удар по території Одеського порту, тим самим черговий раз показавши світу свої справжні наміри. За останні місяці ракетні удари по об’єктах інфраструктури стали другою, а інколи навіть першою ціллю ворога. Щодня десятки ракет спрямовуються на залізницю, мости, нафтосховища, порти. Це не зупиняє нашу роботу і наш спротив», - написав Кубраков.

За його словами, залізничники, автодорожники та портовики щодня, як і вся країна, працюють в умовах військової агресії. І ніхто з нас не планує зупинятися – адже саме цього хоче окупант, зруйнувати інфраструктуру, знищити економіку, тим самим послабивши армію.

«Увесь світ спостерігає за цією ситуацією. ООН, наші союзники та партнери говорять про Стамбульську ініціативу як надію, як рішення, яке зможе не тільки врятувати економіку України, але і мільйони людей від голоду, а мільярди – від зубожіння», - зазначив Кубраков.

Він наголосив, що Україна як і завжди довіряє Військово-Морським Силам, ЗСУ і всім силам оборони, які готові давати відсіч окупантам.

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«Вчора ніхто не підписав угоду про капітуляцію рф, війна не закінчилася, як хтось собі вирішив. Але так само, як наша залізниця продовжує рух, а автоперевізники доставляють необхідні продукти, медикаменти та зброю до «0» позицій – ми не відступимо від своєї цілі – розблокувати морські порти. Ми продовжуємо технічну підготовку до запуску експорту аграрної продукції з наших портів», - розповів Кубраков.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний".

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.