Україна продовжила спецмито на російські дизпальне, вугілля і скраплений газ

“Проектом постанови пропонується внести зміну до Постанови Кабінету міністрів України від 15 серпня 2020 року № 719 “Про запровадження спеціального мита на окремі товари походженням з Російської Федерації , що ввозяться на митну територію України”, — йдеться в пояснювальній записці до документа.

Додамо, що згідно з цією постановою, змінюється лише дата дії з “31 грудня 2020 року” на “31 грудня 2021 року” у пункті № 3 Постанови № 710 від 17 серпня 2020 року.

Нагадаємо, що відповідно до постанови № 710 запроваджується спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації, незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками:



для важких дистилятів (газойлів), що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту, — 4 відсотки;



для газів скраплених, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 3 відсотки;



для всіх типів вугілля за товарною позицією 2701, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 65 відсотків.



Документами, які засвідчують мету використання зазначених товарів, є зовнішньоекономічні договори та/або договори постачання на території України, стороною яких є підприємства металургійної та коксохімічної промисловості або виробники електричної та теплової енергії, що підтверджується відповідним кодом виду економічної діяльності підприємства, а у разі коли така діяльність ліцензується згідно із законодавством, — відповідною ліцензією.

У разі нецільового використання зазначених товарів спеціальне мито підлягає донарахуванню відповідно до законодавства.

У разі неможливості достовірно встановити країну походження товарів, щодо яких застосовується спеціальне мито згідно з цим пунктом, такі товари випускаються у вільний обіг на митній території України за умови сплати спеціального мита за визначеними цим пунктом ставками.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що Україна ввела спецмито на російське дизпаливо, вугілля та скраплений газ.



