Україна ввела спецмито на російське дизпаливо, вугілля та скраплений газ

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Кабінет міністрів України повторно ввів спеціальне мито на російське дизельне паливо, скраплений газ та вугілля. Про це УНН повідомляє з посиланням на оприлюднену постанову №719 від 17 серпня на Урядовому порталі.

Так, Кабінет міністрів України постановив "установити, що запроваджується спеціальне мито на товари походженням з Російської Федерації (далі — спеціальне мито), незалежно від інших видів мита у відсотках до митної вартості товарів за такими ставками":

• для важких дистилятів (газойлів) за кодами згідно з УКТЗЕД 2710 19 43 00 — 2710 19 48 00, що ввозяться на митну територію України трубопровідним транспортом та поміщуються у митний режим імпорту, — 4 відсотки;
• для газів скраплених за кодами згідно з УКТЗЕД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 та вуглеводнів за кодом згідно з УКТЗЕД 2901 10 00 10, що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 3 відсотки;
• для всіх типів вугілля за товарною позицією 2701 згідно з УКТЗЕД (крім антрацитового вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 11 00 00 незалежно від мети ввезення; бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків включно за кодами згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для використання у виробництві електричної та теплової енергії), що ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту, — 65 відсотків.

"Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і втрачає чинність 31 грудня 2020 р. або після припинення застосування Російською Федерацією дискримінаційних та/або недружніх дій щодо України", - сказано у документі.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів України ухвалив рішення про введення спеціального мита на імпорт електроенергії та вугілля з Російської Федерації.

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