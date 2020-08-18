Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо, уголь и сжиженный газ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87875 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102704 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128007 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108001 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128276 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101441 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104077 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101967 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины повторно ввел специальную пошлину на российское дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное постановление №719 от 17 августа на Правительственном портале.

Так, Кабинет министров Украины постановил "установить, что вводится специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации (далее - специальная пошлина), независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по таким ставкам":

• для тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, ввозимых на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещающихся в таможенный режим импорта - 4 процента;
• для газов сжиженных по кодам согласно УКТВЭД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 3 процента;
• для всех типов угля по товарной позиции 2701 согласно УКТВЭД (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующегося и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35 процентов включительно по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00 , 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 65 процентов.

"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 г. или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", - сказано в документе.

Напомним, в марте Кабинет министров Украины принял решение о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации.

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