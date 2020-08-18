Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо, уголь и сжиженный газ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Кабинет министров Украины повторно ввел специальную пошлину на российское дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Об этом УНН сообщает со ссылкой на обнародованное постановление №719 от 17 августа на Правительственном портале.
Так, Кабинет министров Украины постановил "установить, что вводится специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации (далее - специальная пошлина), независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по таким ставкам":
• для тяжелых дистиллятов (газойлей) по кодам согласно УКТВЭД 2710 19 43 00 - 2710 19 48 00, ввозимых на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещающихся в таможенный режим импорта - 4 процента;
• для газов сжиженных по кодам согласно УКТВЭД 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00 и углеводородов по коду согласно УКТВЭД 2901 10 00 10, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 3 процента;
• для всех типов угля по товарной позиции 2701 согласно УКТВЭД (кроме антрацитового угля по коду согласно УКТВЭД 2701 11 00 00 независимо от цели ввоза; битуминозного угля, коксующегося и другого угля по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00, 2701 19 00 00 для использования в металлургической и коксохимической промышленности, а также битуминозного, коксующегося и другого угля с выходом летучих веществ в пересчете на сухую безминеральную основу до 35 процентов включительно по кодам согласно УКТВЭД 2701 12 10 00, 2701 12 90 00 , 2701 19 00 00 для использования в производстве электрической и тепловой энергии), ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 65 процентов.
"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 г. или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", - сказано в документе.
Напомним, в марте Кабинет министров Украины принял решение о введении специальной пошлины на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации.