Украина продлила спецпошлины на российские дизтопливо, уголь и сжиженный газ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2021 года специальную пошлину на российское дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Проектом постановления предлагается внести изменение в постановление Кабинета министров Украины от 15 августа 2020 года № 719 "О введении специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.
Добавим, что согласно этому постановлению, изменяется только дата действия с "31 декабря 2020 года" на "31 декабря 2021 года" в пункте № 3 Постановления № 710 от 17 августа 2020 года.
Напомним, что согласно постановлению № 710 вводится специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по следующим ставкам:
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- для тяжелых дистиллятов (газойлей), которые ввозятся на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаются в таможенный режим импорта - 4 процента;
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- для газов сжиженных, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 3 процента;
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- для всех типов угля по товарной позиции 2701, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 65 процентов.
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Документами, подтверждающими цель использования указанных товаров, являются внешнеэкономические договоры и/или договоры поставки на территорию Украины, стороной которых являются предприятия металлургической и коксохимической промышленности или производители электрической и тепловой энергии, что подтверждается соответствующим кодом вида экономической деятельности предприятия, а в случае если такая деятельность лицензируется в соответствии с законодательством, - соответствующей лицензии.
В случае нецелевого использования указанных товаров специальная пошлина подлежит доначислению в соответствии с законодательством.
В случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, в отношении которых применяется специальная пошлина в соответствии с настоящим пунктом, такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины по определенным этим пунктом ставкам.
Напомним, УНН сообщал, что Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо, уголь и сжиженный газ.