Украина продлила спецпошлины на российские дизтопливо, уголь и сжиженный газ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 56320 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 89795 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 164965 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 170368 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 374136 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 219489 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 491680 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348093 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228759 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251183 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 78257 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 74137 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 61117 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 23889 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 33357 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 131479 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 119834 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 208980 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 374142 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 491685 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 24099 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35296 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43012 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 72637 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94298 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Украина продлила спецпошлины на российские дизтопливо, уголь и сжиженный газ

Киев • УНН

 • 11837 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Кабинет министров Украины продлил до 31 декабря 2021 года специальную пошлину на российское дизельное топливо, сжиженный газ и уголь. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Украина продлила спецпошлины на российские дизтопливо, уголь и сжиженный газ

"Проектом постановления предлагается внести изменение в постановление Кабинета министров Украины от 15 августа 2020 года № 719 "О введении специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Добавим, что согласно этому постановлению, изменяется только дата действия с "31 декабря 2020 года" на "31 декабря 2021 года" в пункте № 3 Постановления № 710 от 17 августа 2020 года.

Напомним, что согласно постановлению № 710 вводится специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров по следующим ставкам:

  • для тяжелых дистиллятов (газойлей), которые ввозятся на таможенную территорию Украины трубопроводным транспортом и помещаются в таможенный режим импорта - 4 процента;
  • для газов сжиженных, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 3 процента;
  • для всех типов угля по товарной позиции 2701, ввозимых на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта - 65 процентов.

Документами, подтверждающими цель использования указанных товаров, являются внешнеэкономические договоры и/или договоры поставки на территорию Украины, стороной которых являются предприятия металлургической и коксохимической промышленности или производители электрической и тепловой энергии, что подтверждается соответствующим кодом вида экономической деятельности предприятия, а в случае если такая деятельность лицензируется в соответствии с законодательством, - соответствующей лицензии.

В случае нецелевого использования указанных товаров специальная пошлина подлежит доначислению в соответствии с законодательством.

В случае невозможности достоверно установить страну происхождения товаров, в отношении которых применяется специальная пошлина в соответствии с настоящим пунктом, такие товары выпускаются в свободное обращение на таможенной территории Украины при условии уплаты специальной пошлины по определенным этим пунктом ставкам.

Напомним, УНН сообщал, что Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо, уголь и сжиженный газ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59