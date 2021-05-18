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Україна працює над укладенням двосторонній угод про визнання сертифікатів про вакцинацію: які країни у фокусі

Київ • УНН

 • 20522 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Україна наразі активно працює над укладенням двосторонній угод про визнання сертифікатів про вакцинацію. Насамперед ця ініціатива стосуватиметься сусідніх країн та держав, які є популярними напрямами для українських громадян. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн брифінгу у вівторок, передає кореспондент УНН.

Україна працює над укладенням двосторонній угод про визнання сертифікатів про вакцинацію: які країни у фокусі

Цитата

“Ми зараз активно працюємо над укладенням двосторонній угод про визнання національних сертифікатів про вакцинацію. Ви бачили у новинах, що ми вже домовились про укладення такої угоди з Угорщиною. Вчора я обговорював це питання з Молдовою та Грузією”, — сказав Кулеба.

Деталі

Зі слів міністра, МЗС будемо працювати над цими спрощеннями з усіма іншими країнами, які виявлять бажання укласти таку угоду до встановлення на загальноєвропейському рівні механізму цих сертифікатів вакцинації.

Такий механізм все ще розробляється, однак відомство хоче спростити рух для українських громадян якомога швидше.

“Насамперед ця ініціатива стосуватиметься сусідніх з нами країн, країн які є популярними напрямами для наших громадян”, — зазначив міністр.

Що було раніше

Минулого тижня Україна та Угорщина домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

Додамо

Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 107 країн — до списку додалися три нових.

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