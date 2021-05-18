Украина работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов о вакцинации: какие страны в фокусе

КИЕВ. 18 мая. УНН. Украина сейчас активно работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов о вакцинации. Прежде всего эта инициатива будет касаться соседних стран и государств, являющимися популярными направлениями для украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.