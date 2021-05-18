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Украина работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов о вакцинации: какие страны в фокусе

Киев • УНН

 • 20522 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Украина сейчас активно работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов о вакцинации. Прежде всего эта инициатива будет касаться соседних стран и государств, являющимися популярными направлениями для украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн брифинга во вторник, передает корреспондент УНН.

Украина работает над заключением двусторонних соглашений о признании сертификатов о вакцинации: какие страны в фокусе

Цитата

“Мы сейчас активно работаем над заключением двусторонних соглашений о признании национальных сертификатов о вакцинации. Вы видели в новостях, что мы уже договорились о заключении такого соглашения с Венгрией. Вчера я обсуждал этот вопрос с Молдовой и Грузией”, — сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, МИД будем работать над этими упрощениями со всеми другими странами, которые изъявят желание заключить такое соглашение до установки на общеевропейском уровне механизма этих сертификатов вакцинации.

Такой механизм все еще разрабатывается, однако ведомство хотит упростить движение для украинских граждан как можно быстрее.

“Прежде всего эта инициатива будет касаться соседних с нами стран, стран которые являются популярным направлением для наших граждан”, — отметил министр.

Что было раньше

На прошлой неделе Украина и Венгрия договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

Добавим

Для путешествий граждан Украины на сегодня открыты 107 стран — в список добавились три новых.

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