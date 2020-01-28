Україна прагне посили співпрацю з ЄС в рамках Східного партнерства – Гончарук
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна прагне посилити співпрацю з ЄС в рамках Східного партнерства, зокрема у сферах енергетики, торгівлі, цифрової економіки, митниці та безпекової співпраці. Це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з Високим представником ЄС з зовнішніх справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
“Ми прагнемо посилити співпрацю з ЄС у рамках Східного партнерства. Насамперед, ідеться про реалізацію конкретних проектів, які принесуть відчутні позитивні зміни для громадян України, нададуть нові можливості для бізнесу. Україна, як і Грузія та Молдова, готові до поглиблення секторальної інтеграції з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, цифрової економіки, митниці та безпекової співпраці”, — сказав Гончарук.
Він зазначив, що посилити Східне партнерство можна було б через ініціативу “Стратегія тріо”.
“Вона виділяє з усіх країн цього формату саме асоційованих партнерів — Україну, Грузію та Молдову — які мають більш амбітний порядок денний з ЄС”, — додав Олексій Гончарук
Нагадаємо, Гончарук озвучив президенту Єврокомісії пріоритетні цілі співпраці Україна-ЄС.