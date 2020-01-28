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Гончарук озвучив президенту Єврокомісії пріоритетні цілі співпраці Україна-ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Брюсселі зустрівся із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн. Як повідомили у пресслужбі КМУ, йшлося про реформи, а також про пріоритетні цілі співпраці Україна-ЄС, передає УНН.

Гончарук озвучив президенту Єврокомісії пріоритетні цілі співпраці Україна-ЄС

Як повідомили у пресслужбі КМУ, Урсула фон дер Ляєн також запевнила, що Європейський Союз і надалі буде системно підтримувати Україну у здійсненні реформ та протидії російській агресії.

Прем’єр-міністр України подякував за підтримку Євросоюзом суверенітету та територіальної цілісності України, незмінну та послідовну санкційну політику щодо РФ за збройну агресію проти України.

“Ми вдячні за продовження секторальних санкцій проти Росії у грудні минулого року. Важливо зберігати їх до повного виконання Росією мінських домовленостей”, — сказав Гончарук.

Він зауважив, що новий уряд поставив амбітну мету у своїй Програмі діяльності: щоб за 5 років Україна досягла відповідності економічним критеріям членства в ЄС. Для її досягнення необхідно прискорити виконання Угоди про асоціацію, а також пришвидшити втілення системних галузевих та економічних реформ.

Прем’єр-міністр нагадав, що менш ніж за п’ять перших місяців роботи уряд і парламент у тісній співпраці ухвалили майже 30 “євроінтеграційних” законів. Кожен з них впроваджує в Україні європейські стандарти та норми, які підвищують якість життя громадян України.

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Гончарук відзначив, що сьогоднішнє засідання Ради асоціації Україна-ЄС має стати відправною точкою для досягнення пріоритетних цілей двостороннього порядку денного співпраці Україна-ЄС. Зокрема, йдеться про візит попередньої оціночної місії експертів ЄС з метою початку переговорів щодо укладання Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (АСАА). Також на черзі запровадження механізму імплементації оновленого “енергетичного” додатку до Угоди про асоціацію з ЄС; подальша інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС; початок збалансованого перегляду параметрів зони вільної торгівлі Україна-ЄС; залучення України до втілення Європейської зеленої угоди, зокрема, початок розробки спільної дорожньої карти.

Насамкінець, Прем’єр-міністр зауважив, що Україна високо цінує солідарність ЄС з Україною після нещодавнього збиття українського пасажирського літака поблизу Тегерана та одностайність щодо відповідальності Ірану. За словами Глави українського Уряду, важливо розробити конкретні пропозиції в рамках Міжнародної організації цивільної авіації, Європейського агентства авіаційної безпеки та інших міжнародних організацій, щоб у майбутньому запобігти інцидентам з цивільними літаками в зонах конфліктів або над ними.

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