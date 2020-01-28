Гончарук озвучил президенту Еврокомиссии приоритетные цели сотрудничества Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Брюсселе встретился с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как сообщили в пресс-служба КМУ, речь шла о реформах, а также о приоритетных целях сотрудничества Украина-ЕС, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе КМУ, Урсула фон дер Ляен также заверила, что Европейский Союз и в дальнейшем будет системно поддерживать Украину в осуществлении реформ и противодействия российской агрессии.
Премьер-министр Украины поблагодарил за поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Украины, неизменную и последовательную санкционную политику в отношении РФ за вооруженную агрессию против Украины.
"Мы благодарны за продолжение секторальных санкций против России в декабре прошлого года. Важно сохранять их до полного выполнения Россией минских договоренностей", - сказал Гончарук.
Он отметил, что новое правительство поставило амбициозную цель в своей Программе деятельности: чтобы за 5 лет Украина достигла соответствия экономическим критериям членства в ЕС. Для ее достижения необходимо ускорить выполнение Соглашения об ассоциации, а также ускорить воплощение системных отраслевых и экономических реформ.
Премьер-министр напомнил, что менее чем за пять первых месяцев работы правительство и парламент в тесном сотрудничестве приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов. Каждый из них внедряет в Украине европейские стандарты и нормы, которые повышают качество жизни граждан Украины.
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Гончарук отметил, что сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должно стать отправной точкой для достижения приоритетных целей двусторонней повестки дня сотрудничества Украина-ЕС. В частности, речь идет о визите предварительной оценочной миссии экспертов ЕС с целью начала переговоров о заключении Соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции (АСАА). Также на очереди внедрение механизма имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС; дальнейшая интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС; начало сбалансированного просмотра параметров зоны свободной торговли Украина-ЕС; привлечения Украины к реализации Европейского зеленой соглашения, в частности, начало разработки совместной дорожной карты.
Наконец, Премьер-министр отметил, что Украина высоко ценит солидарность ЕС с Украиной после недавнего сбивания украинского пассажирского самолета близ Тегерана и единодушие относительно ответственности Ирана. По словам главы украинского правительства, важно разработать конкретные предложения в рамках Международной организации гражданской авиации, Европейского агентства авиационной безопасности и других международных организаций, чтобы в будущем предотвратить инциденты с гражданскими самолетами в зонах конфликтов или над ними.