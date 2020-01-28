Гончарук у Брюсселі планує обговорити актуалізацію ЗВТ з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук сьогодні, 28 січня, прибув до Брюсселя і планує обговорити з представниками ЄС зону вільної торгівлі та долучення України до Європейської "зеленої угоди". Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні в Брюсселі. Разом із колегами-міністрами прилетіли на Раду асоціації "Україна-ЄС" під моїм головуванням. Упродовж дня нас чекає багато важливих заходів та двосторонніх зустрічей. Зокрема, будемо обговорювати поглиблення секторальної співпраці України з ЄС, долучення до розробки Європейської "зеленої угоди" та актуалізацію Зони вільної торгівлі", - написав Гончарук.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що на засіданні Ради асоціації "Україна-ЄС" 28 січня обговорять подальший план виконання Угоди про асоціацію.