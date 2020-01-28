Гончарук в Брюсселе планирует обсудить актуализацию ЗСТ с ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сегодня, 28 января, прибыл в Брюссель и планирует обсудить с представителями ЕС зону свободной торговли и вступление Украины в Европейское "зеленое соглашение". Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"Сегодня в Брюсселе. Вместе с коллегами-министрами прилетели на Совет ассоциации "Украина-ЕС" под моим председательством. В течение дня нас ждет много важных мероприятий и двусторонних встреч. В частности, будем обсуждать углубление секторального сотрудничества Украины с ЕС, приобщение к разработке Европейского "зеленого соглашения" и актуализацию Зоны свободной торговли", - написал Гончарук.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что на заседании Совета ассоциации "Украина-ЕС" 28 января обсудят дальнейший план выполнения Соглашения об ассоциации.