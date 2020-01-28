Украина стремится усилить сотрудничество с ЕС в рамках Восточного партнерства - Гончарук
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Украина стремится усилить сотрудничество с ЕС в рамках Восточного партнерства, в частности в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности сотрудничества. Это Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсудил с Высоким представителем ЕС по внешним делам и политике безопасности Хосепом Боррелем, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Мы стремимся усилить сотрудничество с ЕС в рамках Восточного партнерства. Прежде всего, речь идет о реализации конкретных проектов, которые принесут ощутимые положительные изменения для граждан Украины, предоставят новые возможности для бизнеса. Украина, как и Грузия и Молдова, готовы к углублению секторальной интеграции с ЕС в сферах энергетики, торговли, цифровой экономики, таможни и безопасности сотрудничества", - сказал Гончарук.
Он отметил, что усилить Восточное партнерство можно было бы через инициативу "Стратегия трио".
"Она выделяет из всех стран этого формата именно ассоциированных партнеров - Украину, Грузию и Молдову - которые имеют более амбициозный повестку дня с ЕС", - добавил Гончарук
Напомним, Гончарук озвучил президенту Еврокомиссии приоритетные цели сотрудничества Украина-ЕС.