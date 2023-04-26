Україна повернула з полону ще 44 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна під час чергового обміну звільнила з полону 44 людини - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів, а також двох цивільних, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, «Азовсталь», Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних", - повідомив Єрмак.
З його слів, "серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні". Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону, додав він.
Доповнення
До цього з початку війни Україні вдалося повернути щонайменше 2235 осіб з полону.