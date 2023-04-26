Украина вернула из плена еще 44 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украина во время очередного обмена освободила из плена 44 человека - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, а также двух гражданских, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.
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"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, «Азовсталь», Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы освободили двух гражданских", - сообщил Ермак.
По его словам, "среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену". Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена, добавил он.
Дополнение
До этого с начала войны Украине удалось вернуть по меньшей мере 2235 человек из плена.