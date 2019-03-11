Україна потребує понад 300 тис. надійних сховищ для боєприпасів - ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. На сьогодні Збройні сили України потребують близько 336 тис. захищених залізобетонних сховищ для боєприпасів. Про це під час брифінгу у Києві заявив начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов, передає кореспондент УНН.
“Після виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах були визначені пріоритети щодо будівництва захищених залізобетонних сховищ для укриття боєзапасу. Потреба на сьогодні становить близько 336 таких сховищ, враховуючи те, що з 1991 по 2014 рік 50% боєприпасів зберігались на відкритих майданчиках”, — сказав геннрал-майор.
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З його слів, жодного сховища у зазначений період збудовано не було.
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Раніше у Міноборони розповіли, скільки побудують сховищ закритого типу для боєприпасів.