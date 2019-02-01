В Україні побудують ракетні сховища за стандартами НАТО

КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні планують реалізацію проекту з побудови кількох сховищ для боєприпасів і ракет за стандартами НАТО загальною вартістю 4 млн грн. Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.