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В Україні побудують ракетні сховища за стандартами НАТО

В Україні побудують ракетні сховища за стандартами НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В Україні планують реалізацію проекту з побудови кількох сховищ для боєприпасів і ракет за стандартами НАТО загальною вартістю 4 млн грн. Про це повідомив начальник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров під час брифінгу в Києві, передає кореспондент УНН.

"Міноборони впроваджує пілотний проект з міжнародною організацією HALO Trust (британською благодійною і американською некомерційною организацією, яка займається знешкодженням наземних мін и боєприпасів – ред.) стосовно розширення співпраці в сфері живучості баз і арсеналів. Підсумком проекту буде побудова декількох сховищ за "натівськими" стандартами для зберігання ракет і боєприпасів у одній із військових частин ЗСУ", - зазначив Комісаров.

За його словами, проект передбачає фінансування в розмірі 4 млн грн. Він включає в себе побудову сховищ, обладнання їх сучасним устаткуванням, а також підготовку й навчання персоналу, який буде задіяний для зберігання ракет і боєприпасів.

При цьому він додав, що такий проект реалізовується для убезпечення країни від "повторення страшних трагедій, які пов’язані із зберіганням боєприпасів".

Як повідомляв УНН, 9 жовтня стався вибух на технічній території 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області. Інцидент кваліфікували як диверсію.

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