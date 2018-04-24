У Міноборони назвали необхідну суму на убезпечення сховищ боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На реконструкцію, будівництво, обладнання системами безпеки сховищ боєприпасів необхідно близько 10 млрд гривень. Про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив в.о. начальника Центрального управління безпеки війської служби ЗСУ Володимир Яцків, передає кореспондент УНН.
"Приблизно 10 млрд, які необхідно витратити на реконструкцію і обладнання баз зберігання і сховищ боєприпасів для їх убезпечення", - сказав Яцків.
За його словами, Міністерство оборони розробило проектну документацію на будівництво 135 нових сховищ, також розроблена трьохетапна документація на реконструкцію арсеналів, загальна тривалість виконання робіт на яких становить 34 місяці.
Наразі триває визначення виконавців цих робіт. Як зазначив Яцків, орієнтовна вартість реконструкції одного арсеналу становить понад 1 млрд 245 млн грн.
У продовження теми представник Міноборони повідомив, що з початку цього року розпочаті та продовжуються роботи з облаштування на охоронних периметрах огорож нового типу, які обладнані технічними засобами охорони та системами відеоспостереження.
Також впроваджені системи протидії безпілотним літальним апаратам, закуплені та встановлені портативні детектори виявлення вибухових речовин і водночас проводиться планова робота щодо заміни цивільних підрозділів воєнізованої охорони на штатні військові підрозділи охорони та оборони.
Нагадаємо, Міноборони проситиме більше грошей на безпеку арсеналів.