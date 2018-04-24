В Минобороны назвали необходимую сумму на обеспечение безопасности хранилищ боеприпасов

"Примерно 10 млрд, которые необходимо потратить на реконструкцию и оборудование баз хранения и хранилищ боеприпасов для их обеспечения безопасности", - сказал Яцкив.

По его словам, Министерство обороны разработало проектную документацию на строительство 135 новых хранилищ, также разработана трехэтапная документация на реконструкцию арсеналов, общая продолжительность выполнения работ на которых составляет 34 месяца.

Сейчас идет определение исполнителей работ. Как отметил Яцкив, ориентировочная стоимость реконструкции одного арсенала составляет более 1 млрд 245 млн грн.

В продолжение темы представитель Минобороны сообщил, что с начала этого года начаты и продолжаются работы по обустройству на охранных периметрах ограждений нового типа, оборудованных техническими средствами охраны и системами видеонаблюдения.

Также внедрены системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, закуплены и установлены портативные детекторы обнаружения взрывчатых веществ и одновременно проводится плановая работа по замене гражданских подразделений военизированной охраны на штатные воинские подразделения охраны и обороны.

Напомним, Минобороны будет просить больше денег на безопасность арсеналов.