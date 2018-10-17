У Міноборони розповіли, скільки побудують сховищ закритого типу для боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Для того, щоб вирішити проблему зі зберіганням боєприпасів в Україні побудують сховища закритого типу. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
“Для того, щоб вирішити проблему системно потрібно будувати закриті сховища підземного типу, те що ми вже почали робити. На одному арсеналі ми вже будуємо 8 таких сховищ, які витримають дуже серйозне навантаження..., які забезпечують повну охорону, не залежно від людського фактору. Вплив людей на охорону потрібно мінімізувати”, — повідомив Полторак.
Крім того, планується на інших двох арсеналах будівництва сховищ.
“В цілому цих сховищ буде 136. Зараз комітет прийняв рішення про необхідність виділення додаткового ресурсу на будівництво сховищ”, — додав Полторак.
Як повідомляв УНН, Міноборони запланувало збудувати 15 сховищ боєприпасів за стандартами НАТО.