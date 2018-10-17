У Міноборони розповіли, скільки побудують сховищ закритого типу для боєприпасів

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Для того, щоб вирішити проблему зі зберіганням боєприпасів в Україні побудують сховища закритого типу. Про це у кулуарах комітету ВРУ з питань нацбезпеки та оборони заявив міністр оборони Степан Полторак, передає кореспондент УНН.