В Минобороны рассказали, сколько построят хранилищ закрытого типа для боеприпасов

"Для того, чтобы решить проблему системно нужно строить закрытые хранилища подземного типа, то что мы уже начали делать. На одном арсенале мы уже строим 8 таких хранилищ, которые выдержат очень серьезную нагрузку ..., которые обеспечивают полную охрану, независимо от человеческого фактора. Влияние людей на охрану нужно минимизировать", - сообщил Полторак.

Кроме того, планируется на других двух арсеналах строительство хранилищ.

"В целом этих хранилищ будет 136. Сейчас комитет принял решение о необходимости выделения дополнительного ресурса на строительство хранилищ", - добавил Полторак.

Как сообщал УНН, Минобороны запланировало построить 15 хранилищ боеприпасов по стандартам НАТО.