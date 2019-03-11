Украина нуждается в более 300 тыс. надежных хранилищ для боеприпасов - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На сегодня Вооруженные силы Украины нуждаются в около 336 тыс. защищенных железобетонных хранилищах для боеприпасов. Об этом во время брифинга в Киеве заявил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, передает корреспондент УНН.
"После возникновения чрезвычайных ситуаций на арсеналах были определены приоритеты по строительству защищенных железобетонных хранилищ для укрытия боезапаса. Потребность на сегодня составляет около 336 таких хранилищ, учитывая то, что с 1991 по 2014 год 50% боеприпасов хранились на открытых площадках", - сказал геннрал-майор.
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По его словам, ни одного хранилища в указанный период построено не было.
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Ранее в Минобороны рассказали, сколько построят хранилищ закрытого типа для боеприпасов.