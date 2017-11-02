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Україна потрапила у топ-7 країн із найвищим рівнем безкарності злочинів проти журналістів

Україна потрапила у топ-7 країн із найвищим рівнем безкарності злочинів проти журналістів

Київ • УНН

 • 8897 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжнародна федерація журналістів (IFJ) назвала Україну однією з держав з найвищим рівнем безкарності злочинів проти журналістів. Про це IFJ повідомила в рамках щорічної кампанії спрямованої на припинення безкарності злочинів проти працівників ЗМІ, передає УНН.

Кампанія розпочалась 2 листопада – у міжнародний День боротьби з безкарністю злочинів, спрямованих на журналістів, запроваджений ООН. Цьогорічна кампанія приділяє особливу увагу 7 країнам, в яких рівень безкарності таких злочинів є найвищим: Україні, Мексиці, Пакистану, Афганістану, Іраку, Ємену та Сомалі.

"Десять журналістів за останні десять років загинули в Україні. Число загроз зростає, і безкарність в країні триває десятиліттями", - зазначили в звіті.

У IFJ зазначили, зокрема, що злочини проти журналістів, які відбувались під час "Євромайдану" у 2013 році, були розслідувані неналежним чином, а підозрюваних часто звільняли через процедурну недбалість.

"IFJ зареєструвала багато випадків нападів на журналістів, порушення їхніх прав, вислання іноземних репортерів з країни і навіть журналіста, який зник безвісти", - значиться в доповіді.

Згідно з матеріалами, які представила IFJ Національна спілка журналістів України(НСЖУ), випадки агресії проти журналістів часто не розслідуються взагалі.

"За перші дев'ять місяців 2017 року ми зареєстрували 75 випадків фізичної агресії проти журналістів - атак, побиття та невиправданого застосування сили поліцією, чиновниками та політиками. У 2017 році проти українських журналістів тричі застосовували зброю. На жаль, ніхто не взяв на себе відповідальність за агресію проти журналістів. НСЖУ вважає рівень агресії проти журналістів високим. Головна причина - відсутність належної реакції влади та правоохоронних органів. Немає ефективного розслідування нападів на журналістів", - йдеться у матеріалах.

Нагадаємо, за інформацією звіту ЮНЕСКО, у період з 2006 по 2017 рік у світі було вбито близько 930 журналістів за виконання їх професійних обов’язків.

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