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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 469 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132075 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108285 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110791 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108763 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101425 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Украина попала в топ-7 стран с самым высоким уровнем безнаказанности преступлений против журналистов

Украина попала в топ-7 стран с самым высоким уровнем безнаказанности преступлений против журналистов

Киев  •  УНН

 • 8894 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Международная федерация журналистов (IFJ) назвала Украину одной из стран с самым высоким уровнем безнаказанности преступлений против журналистов. Об этом IFJ сообщила в рамках ежегодной кампании направленной на прекращение безнаказанности преступлений против работников СМИ, передает УНН.

Кампания началась 2 ноября - в международный День борьбы с безнаказанностью преступлений, направленных на журналистов, введенный ООН. Нынешняя кампания уделяет особое внимание 7 странам, в которых уровень безнаказанности таких преступлений является самым высоким: Украине, Мексике, Пакистану, Афганистану, Ираку, Йемену и Сомали.

"Десять журналистов за последние десять лет погибли в Украине. Число угроз растет, и безнаказанность в стране продолжается десятилетиями", - отметили в отчете.

В IFJ отметили, в частности, что преступления против журналистов, которые происходили во время "Евромайдана" в 2013 году, были расследованы ненадлежащим образом, а подозреваемых часто освобождали из-за процедурной небрежности.

"IFJ зарегистрировала много случаев нападений на журналистов, нарушение их прав, высылки иностранных репортеров из страны и даже журналиста, пропавшего без вести", - значится в докладе.

Согласно материалам, которые представил IFJ Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), случаи агрессии против журналистов часто не расследуются вообще.

"За первые девять месяцев 2017 года мы зарегистрировали 75 случаев физической агрессии против журналистов - атак, избиения и неоправданного применения силы полицией, чиновниками и политиками. В 2017 году против украинских журналистов трижды применяли оружие. К сожалению, никто не взял на себя ответственность за агрессию против журналистов. НСЖУ считает уровень агрессии против журналистов высоким. Главная причина - отсутствие должной реакции властей и правоохранительных органов. Нет эффективного расследования нападений на журналистов ", - говорится в материале.

Напомним, по информации отчета ЮНЕСКО, в период с 2006 по 2017 год в мире было убито около 930 журналистов за выполнение их профессиональных обязанностей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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