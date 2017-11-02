Украина попала в топ-7 стран с самым высоким уровнем безнаказанности преступлений против журналистов

Кампания началась 2 ноября - в международный День борьбы с безнаказанностью преступлений, направленных на журналистов, введенный ООН. Нынешняя кампания уделяет особое внимание 7 странам, в которых уровень безнаказанности таких преступлений является самым высоким: Украине, Мексике, Пакистану, Афганистану, Ираку, Йемену и Сомали.

"Десять журналистов за последние десять лет погибли в Украине. Число угроз растет, и безнаказанность в стране продолжается десятилетиями", - отметили в отчете.

В IFJ отметили, в частности, что преступления против журналистов, которые происходили во время "Евромайдана" в 2013 году, были расследованы ненадлежащим образом, а подозреваемых часто освобождали из-за процедурной небрежности.

"IFJ зарегистрировала много случаев нападений на журналистов, нарушение их прав, высылки иностранных репортеров из страны и даже журналиста, пропавшего без вести", - значится в докладе.

Согласно материалам, которые представил IFJ Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ), случаи агрессии против журналистов часто не расследуются вообще.

"За первые девять месяцев 2017 года мы зарегистрировали 75 случаев физической агрессии против журналистов - атак, избиения и неоправданного применения силы полицией, чиновниками и политиками. В 2017 году против украинских журналистов трижды применяли оружие. К сожалению, никто не взял на себя ответственность за агрессию против журналистов. НСЖУ считает уровень агрессии против журналистов высоким. Главная причина - отсутствие должной реакции властей и правоохранительных органов. Нет эффективного расследования нападений на журналистов ", - говорится в материале.

Напомним, по информации отчета ЮНЕСКО, в период с 2006 по 2017 год в мире было убито около 930 журналистов за выполнение их профессиональных обязанностей.