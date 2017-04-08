Україна поступилася Португалії у стартовому п'ятисетовому матчі Кубка Девіса
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У матчевому поєдинку другого раунду Євро-Африканської зони Кубка Девіса команда Португалії вийшла вперед у протистоянні зі збірною України, передає УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.
У стартовій партії португальцю Гаштао Еліашу проти Артема Смірнова вистачило одного брейка, щоб заволодіти перевагою в матчі. У другому сеті суперники обмінялися брейками, щоб в результаті перевести гру на тайбрейк. У 13-му геймі українець взяв тільки один розіграш.
Після цього два сети пішли в актив українця, але у вирішальній партій сил нашому співвітчизнику не вистачило — 4:6, 6:7 (1), 7:6 (6), 6:3, 1:6.
Примітно, що в рейтингу АТР наш тенісист займає 507-е місце, а його сьогоднішній суперник — 90-е.
Зауважимо, що учасники двобою визначали переможця протягом 4 годин і 32 хвилин.
Додамо також, у сьогоднішньому другому поєдинку зіграють Жоао Соуза і Микита Маштаков.