Украина уступила Португалии в стартовом пятисетовом матче Кубка Дэвиса

В стартовой партии португальцу Гаштао Элиаш против Артема Смирнова хватило одного брейка, чтобы завладеть преимуществом в матче. Во втором сете соперники обменялись брейками, чтобы в результате перевести игру на тай-брейк. В 13-м гейме украинец взял только один розыгрыш.

После этого два сета пошли в актив украинец, но в решающей партии сил нашему соотечественнику не хватило — 4: 6, 6: 7 (1), 7: 6 (6), 6: 3, 1: 6.

Примечательно, что в рейтинге АТР наш теннисист занимает пятьсот седьмой место, а его сегодняшний соперник — 90.

Заметим, что участники поединка определяли победителя в течение 4:00 и 32 минут.

Добавим также, в сегодняшнем ответном поединке сыграют Жоао Соуза и Никита Маштаков.