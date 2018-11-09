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Україна почала нарощувати добовий відбір газу з ПСГ

Україна почала нарощувати добовий відбір газу з ПСГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 7 листопада зменшився до 17,193 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 0,23 млн куб. м газу, тоді як днем раніше - 7,13 млн куб. м.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 1,80 млн куб. м, тоді як днем раніше - 0,62 млн куб. м газу.

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При цьому в даних за 7 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - майже 19,08 млн куб. м, з Угорщини - 6,94 млн куб. м, з Польщі - майже 2,8 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ заповнені на 55%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.

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