Украина начала наращивать суточный отбор газа из ПХГ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 ноября уменьшился до 17,193 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 0,23 млн куб. м газа, тогда как днем ранее - 7,13 млн куб. м.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 1,80 млн куб. м, тогда как днем ранее - 0,62 млн куб. м газа.
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При этом в данных за 7 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - почти 19,08 млн куб. м, из Венгрии - 6,94 млн куб. м, из Польши - почти 2,8 млн куб. м газа.
Таким образом, украинские ПХГ заполнены на 55%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.