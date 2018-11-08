Україна накопичила у ПСГ 17,19 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 6 листопада збільшився до 17,194 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 7,13 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,62 млн куб. м.
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При цьому в даних за 6 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 19,07 млн куб. м, з Угорщини - 11,96 млн куб. м, з Польщі - 2,34 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 55%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.