Украина накопила в ПХГ 17,19 млрд куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 6 ноября увеличился до 17,194 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 7,13 млн куб. м газа.
В течение суток с ПХГ Украины отобрано 0,62 млн куб. м.
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При этом в данных от 6 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 19,07 млн куб. м, из Венгрии - 11,96 млн куб. м, из Польши - 2,34 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 55%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.