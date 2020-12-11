Україна планує поширити дію Угоди про вільну торгівлю з ЄС на фармацію і ринок морепродуктів

"Ми зможемо дати ширший доступ українським виробникам на 500-мільйонний ринок ЄС…Сьогодні ми розуміємо, що окрім тих сфер, по яких ми будемо пропонувати повну лібералізацію, ми будемо пропонувати розширити саму угоду. Наприклад, у 2007-2008 роках велись переговори по Угоді про асоціацію, у нас фактично не був розвинутий ринок фармацевтичної продукції, а сьогодні фармацевтичний ринок – один з найактивніших ринків, які ми хочемо долучити до оновлення. Так само ринок морепродуктів, який не дуже охоплений можливостями, які надає Угода", - зазначила вона.

Нагадаємо, з початку наступного року відкриється можливість лібералізувати та розширити Угоду про зону вільної торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу.

Так, з початку дії зони вільної торгівлі експорт України до ЄС становить 40% від загального експорту.

Довідка УНН: Починаючи з 1 січня 2016 року умови торгівлі між Україною та ЄС регламентуються Угодою про асоціації між Україною та ЄС (У період з 1 січня 2016 року по 31 серпня 2017 року у режимі тимчасового застосування. З 1 вересня 2017 року Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі). Для того, щоб скористатися преференціями у межах вільної торгівлі між Україною та ЄС, товар має бути походженням з України або з ЄС та відповідати правилам походження, визначеним у протоколі І Угоди про асоціацію.

Встановлення безмитних тарифних квот ЄС, за даними Мінекономіки, оновленими у 2018 році, було передбачено для 36 видів товарів (яловичина, свинина, м’ясо баранини, м’ясо птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, гриби, часник, солод, виноградний і яблучний соки, вершкове масло, цигарки, етанол, яйця та альбуміни, інші).

При цьому, для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів встановлено додаткові тарифні квоти. Крім того, для 18 товарів тарифні квоти передбачають збільшення обсягів впродовж 5 років з дати застосування торговельних положень Угоди.

Своєю чергою, Україна, станом на 2018 рік, встановила тарифні квоти для 3 видів товарів (м’ясо свинини; м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці та цукор) та передбачила додаткові тарифні квоти для м’яса птиці та цукру.

З початку 2020 року українські експортери використовували можливості 19 з 40 тарифних квот у рамках поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Загалом на цей рік Євросоюз збільшив квоти для 18 сільськогосподарських позицій. Серед них – м’ясо птиці (з 19,2 тисячі тонн до 20 тисяч тонн) і яйця (з 2,7 тисячі тонн до 3 тисяч тонн).