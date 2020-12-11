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Україна планує змінити угоду про вільну торгівлю з ЄС наступного року - Стефанішина

Україна планує змінити угоду про вільну торгівлю з ЄС наступного року - Стефанішина

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку наступного року відкриється можливість лібералізувати та розширити угоду про зону вільної торгівлі між Україною та країнами Європейського Союзу. Про під час пресконференції “Україна: інвестиційна галузь в часи змін” повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

“1 січня 2021 року відкривається можливість переглянути умови цієї торгівлі в напрямку подальшої лібералізації. Ви багато чули про квоти і митні ставки... Оновлення торгової частини Угоди про асоціацію передбачає два елементи — перший в продукції, по якій ми домовимся з Європейським Союзом — обнуління квот, тобто встановлення нульової ставки мита, незалежно від обсягу продукції, або обнуління мит по певній продукції — це в першу чергу стосуватиметься продукції з високим рівнем переробки”, — зазначила вона.

За її словами, з липня цього року урядова команда розпочала консультації щодо цього з бізнесом.

“Ці консультації охоплюють всі горизонтальні та секторальні асоціації та запити від будь-яких компаній, ми проводили консультації також і в регіонах за участю наших міністерств, у першу чергу Міністерства економіки...Сьогодні ми розуміємо, що окрім тих сфер, по яких ми будемо пропонувати повну лібералізацію, ми будемо пропонувати розширити саму угоду”, — додала Стефанішина.

Нагадаємо, з початку дії зони вільної торгівлі експорт України до ЄС становить 40% від загального експорту

Як раніше повідомлялося в УНН, з наступного року діятиме зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією. 

Довідка: Починаючи з 1 січня 2016 року умови торгівлі між Україною та ЄС регламентуються Угодою про асоціації між Україною та ЄС (В період з 1 січня 2016 р. по 31 серпня 2017 р. в режимі тимчасового застосування. З 1 вересня 2017 р. Угода про асоціацію набула чинності в повному обсязі). Для того, щоб скористатися преференціями в межах вільної торгівлі між Україною та ЄС, товар має бути походженням з України або з ЄС та відповідати правилам походження, визначеним у Протоколі І Угоди про асоціацію.

Встановлення безмитних тарифних квот ЄС, за даними Мінекономіки, оновленими у 2018 році, було передбачено для 36 видів товарів (яловичина, свинина, м’ясо баранини, м’ясо птиці, молоко, вершки, йогурти, зернові, висівки, мед, цукор, крохмаль, гриби, часник, солод, виноградний і яблучний соки, вершкове масло, цигарки, етанол, яйця та альбуміни, інші). При цьому для м’яса свинини, м’яса птиці, грибів, яєць та альбумінів встановлено додаткові тарифні квоти. Крім того, для 18 товарів тарифні квоти передбачають збільшення обсягів впродовж 5 років з дати застосування торговельних положень Угоди.

Своєю чергою, Україна станом на 2018 рік встановила тарифні квоти для 3 видів товарів (м’ясо свинини; м’ясо птиці та напівфабрикати з м’яса птиці та цукор) та передбачила додаткові тарифні квоти для м’яса птиці та цукру.

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