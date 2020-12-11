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Стефанішина: 40% від загального експорту України йде до країн ЄС

Стефанішина: 40% від загального експорту України йде до країн ЄС

Київ • УНН

 • 12583 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку дії зони вільної торгівлі експорт України до ЄС складає 40% від загального експорту. Про під час пресконференції “Україна: інвестиційна галузь в часи змін” повідомила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

“На сьогодні експорт до ЄС з початку дії зони вільної торгівлі складає понад 40% від загального експорту України і, на щастя, на останні місяці ці цифри поступово зростають. Відкриття Європейського ринку для України дозволило не лише на початку анексії Криму і російської агресії переорієнтувати і врятувати українську економіку, а також стало потужним стимулом для розвитку малого і середнього бізнесу”, — зазначила вона.

Нагадаємо, Україна та ЄС у Брюсселі на полях саміту підписали три угоди щодо поглиблення співпраці.

Довідка: починаючи з 1 січня 2016 року умови торгівлі між Україною та ЄС регламентуються Угодою про асоціації між Україною та ЄС (В період з 1 січня 2016 р. по 31 серпня 2017 р. в режимі тимчасового застосування. З 1 вересня 2017 р. Угода про асоціацію набула чинності в повному обсязі). Для того, щоб скористатися преференціями в межах вільної торгівлі між Україною та ЄС, товар має бути походженням з України або з ЄС та відповідати правилам походження, визначеним у Протоколі І Угоди про асоціацію.

Як раніше повідомлялося в УНН, з наступного року діятиме зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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