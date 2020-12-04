Між Україною та Великою Британією з наступного року діятиме зона вільної торгівлі

"З 2021 року діятиме зона вільної торгівлі між Україною та Великою Британією. Як допомогти українському та британському бізнесу налагодити взаємовідносини в нових умовах — обговорили з послом Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс. Вдячний за плідний обмін думками. Певен, ЗВТ допоможе розкрити потенціал українсько-британських відносин", - написав Шмигаль.

Нагадаємо, зона вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почне діяти з 1 січня 2021 року.