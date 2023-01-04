Україна планує масштабний контрнаступ навесні, найзапекліші бої будуть в березні – Буданов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні. Про це в інтерв’ю ABC News заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає УНН.
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"Це буде звільнення територій і нанесення остаточних поразок російській федерації. Це буде відбуватися по всій Україні – від Криму до Донбасу. Наша мета і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права”, – заявив Буданов.
Доповнення
Кирило Буданов вважає, що російський диктатор володимир путін хворий на рак та незабаром може померти.
На думку очільника української розвідки, після смерті путіна відбудеться зміна влади в росії, та “не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу”.
Водночас, Голова управління розвідки зазначає, що війна має завершитися до смерті путіна.