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Україна планує масштабний контрнаступ навесні, найзапекліші бої будуть в березні – Буданов

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна планує масштабний контрнаступ вже цієї весни, найзапекліші бої очікуються в березні. Про це в інтерв’ю ABC News заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, передає УНН.

Україна планує масштабний контрнаступ навесні, найзапекліші бої будуть в березні – Буданов

Цитата

"Це буде звільнення територій і нанесення остаточних поразок російській федерації. Це буде відбуватися по всій Україні – від Криму до Донбасу. Наша мета і ми її досягнемо - це повернення до кордонів 1991 року, в яких Україна визнана всіма суб'єктами міжнародного права”, – заявив Буданов.

Доповнення

Кирило Буданов вважає, що російський диктатор володимир путін хворий на рак та незабаром може померти.

На думку очільника української розвідки, після смерті путіна відбудеться зміна влади в росії, та “не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу”.

Водночас, Голова управління розвідки зазначає, що війна має завершитися до смерті путіна.

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