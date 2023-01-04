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путін хворий на рак та незабаром може померти – Буданов

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що російський диктатор володимир путін хворий на рак та незабаром може померти. Про це він заявив в інтерв’ю ABC News, передає УНН.

путін хворий на рак та незабаром може померти – Буданов

Цитата

“Він хворіє вже дуже давно, я впевнений, що в нього рак. Я думаю, що він помре дуже швидко, та сподіваюся, що дуже скоро”, – зазначає Буданов.

Деталі

На думку очільника української розвідки, після смерті путіна відбудеться зміна влади в росії, та “не варто боятися її трансформації, оскільки це піде тільки на користь усьому світу”.

Зокрема, режим путіна “є посміховиськом для всіх”.

Відповідаючи на питання журналістки – чи означатиме смерть диктатора закінчення війни, Буданов відповів:
“Ця війна має закінчитися до його смерті. Ми її виграємо у 2023 році”.

Нагадаємо

У травні газета The Times опублікувала матеріал про ймовірні проблеми зі здоров'ям путіна. Видання посилається на аудіозапис розмови неназваного російського олігарха. Під час цієї розмови, яка відбулася в березні, російський бізнесмен говорить про те, що путін страждає на рак крові. За його оцінкою, він "збожеволів", наказавши атакувати Україну, і своїми діями зруйнував російську економіку.

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