путин болен раком и вскоре может умереть - Буданов

Цитата

“Он болеет уже очень давно, я уверен, что у него рак. Я думаю, что он умрет очень быстро, и надеюсь, что очень скоро”, – отмечает Буданов.

Детали

По мнению главы украинской разведки, после смерти путина произойдет смена власти в россии, и “не стоит бояться ее трансформации, поскольку это пойдет только на пользу всему миру”.

В частности, режим путина “является посмешищем для всех”.

Отвечая на вопрос журналистки – будет ли смерть диктатора означать окончание войны, Буданов ответил:

“Эта война должна закончиться до его смерти. Мы ее выиграем в 2023 году”.

Напомним

В мае газета The Times опубликовала материал о вероятных проблемах со здоровьем путина. Издание ссылается на аудиозапись разговора неназванного российского олигарха. Во время этого разговора, который состоялся в марте, российский бизнесмен говорит о том, что путин страдает раком крови. По его оценке, он "сошел с ума", приказав атаковать Украину, и своими действиями разрушил российскую экономику.