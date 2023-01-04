Украина планирует масштабное контрнаступление весной, самые ожесточенные бои будут в марте - Буданов

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"Это будет освобождение территорий и нанесение окончательного поражения российской федерации. Это будет происходить по всей Украине – от Крыма до Донбасса. Наша цель и мы ее достигнем - это возвращение к границам 1991 года, в которых Украина признана всеми субъектами международного права”, – заявил Буданов.

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Кирилл Буданов считает, что российский диктатор владимир путин болен раком и вскоре может умереть.

По мнению главы украинской разведки, после смерти путина произойдет смена власти в россии, и “не стоит бояться ее трансформации, поскольку это пойдет только на пользу всему миру”.

В то же время, Глава управления разведки отмечает, что война должна завершиться до смерти путина.