Україна планує добиватися для Керченської протоки статусу міжнародної - Зеркаль

”...дуже важливо зараз забезпечити визначення статусу Керченської протоки як міжнародної протоки. Це зніме дуже багато питань, які досі існують, і питання правової невизначеності в тому числі, і питання спекуляцій Російської Федерації щодо статусу Керченської протоки як внутрішньої протоки", - наголосила Зеркаль.

Вона нагадала, що РФ у своїй риториці дійшла до того, що тільки вона можуть контролювати судноплавство у Керченській протоці.

"...тому для нас важливо зараз забезпечити представлення наших інтересів саме в міжнародному арбітражі”, - наголосила заступник міністра.

Зеркаль акцентувала і на важливості Договору між Україною і Росією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки від 2003 року, а також додала, що на неї посилався голова трибуналу.

”...вважаю, що угода виконує зараз свою функцію, і Україна буде виходити при вирішенні цього питання з принципу доцільності. Угода є комплементарною до міжнародної морської конвенції”, - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.