Україна, "Північний потік-2", санкції: про що говоритимуть у Москві голова МЗС ФРН і Лавров

“11 серпня міністр закордонних справ РФ С.В.Лавров проведе переговори з міністром закордонних справ ФРН Х.Маасом, який відвідає Росію з робочим візитом. Мають відбутися перші в 2020 році повноформатні очні консультації між міністрами закордонних справ Росії і Німеччини”, - повідомили у МЗС РФ.

Згідно із заявою, з моменту введення обмежувальних і карантинних заходів глави МЗС РФ і ФРН тричі розмовляли по телефону, а також 30 квітня 2020 року спільно взяли участь у відеоконференції керівників зовнішньополітичних відомств країн “нормандського формату”.

“На переговорах 11 серпня 2020 року планується провести обмін думками з усього спектру питань російсько-німецьких відносин, а також обговорити найбільш актуальні міжнародні теми, включаючи врегулювання "внутрішньоукраїнського" конфлікту, лівійську кризу і ситуацію в Сирії”, — заявили в МЗС Росії.

Відзначається, що однією з тем також буде координація національних зусиль з боротьби з коронавірусом.

“Москва негативно оцінює ініціативу уряду ФРН на рівні Євросоюзу про введення проти російських фізичних і юридичних осіб так званих ”кіберсанкцій ЄС“ у зв’язку з висунутими на адресу нашої країни необгрунтованими звинуваченнями в причетності до хакерської атаки на Бундестаг в 2015 р. У Росії очікують, що після таких серйозних заяв німецька сторона надасть неспростовні і верифіковані докази. В іншому випадку підтвердяться підозри в тому, що в Берліні з тієї чи іншої причини спеціально конструюють черговий конфліктний сюжет. Такі дії не можуть не нашкодити російсько-німецькому діалогу як з двосторонніх, так і з міжнародних питань”, - пише російське міністерство.

Крім того, Москва хоче обговорити "заморожений з ініціативи Берліна" в 2018 році формат міжвідомчих консультацій на високому рівні з питань міжнародної інформаційної безпеки.

“Серйозну заклопотаність викликає затримання німецькою поліцією за запитом американської влади громадянина Росії, музиканта і діджея Д.О.Казначеєва. Наполягаємо на дотриманні прав росіянина. Розраховуємо на неупереджений розгляд німецьким судом його справи. Виступаємо категорично проти його екстрадиції в США”, - повідомили дипломати.

Також на зустрічі планується обговорення відновлення порушених пандемією двосторонніх торгово-виробничих зв’язків.

Також наголошується, що співрозмовники торкнуться теми спорудження газопроводу “Північний потік — 2”.

“Москва розглядає агресивні спроби США зірвати завершення будівництва ПП-2 шляхом введення проти його учасників екстериторіальних санкцій як кричуще порушення Вашингтоном міжнародного права і грубе втручання у внутрішні справи суверенних держав. Росія підтверджує намір довести проект до кінця всупереч протидії, що чиниться американцями, і розраховує, що уряд ФРН продовжить дотримуватися тієї ж лінії”, - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, раніше глава МЗС ФРН Хайко Маас заявив, що політика щодо України і Росії буде одним з пріоритетів для Німеччини під час головування в Раді ЄС, яке розпочалося 1 липня і триватиме до кінця року.



