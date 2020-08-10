Украина, "Северный поток-2", санкции: о чем будут говорить в Москве глава МИД ФРГ и Лавров

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Киев  •  УНН

 • 17212 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Переговоры главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса с российским коллегой Сергеем Лавровым стартуют во вторник в Москве. Дипломаты обсудят множество тем, включая ситуацию в Украине, киберсанкции и строительство "Северного потока-2", передает УНН со ссылкой на комментарий Департамента информации и печати МИД России.

“11 августа министр иностранных дел РФ С.В.Лавров проведёт переговоры с министром иностранных дел ФРГ Х.Маасом, который посетит Россию с рабочим визитом. Предстоят первые в 2020 году полноформатные очные консультации между министрами иностранных дел России и Германии”, — сообщили в МИД РФ.

Согласно заявлению, с момента введения ограничительных и карантинных мер главы МИД РФ и ФРГ трижды беседовали по телефону, а также 30 апреля 2020 года совместно приняли участие в видеоконференции руководителей внешнеполитических ведомств стран “нормандского формата”.

“На переговорах 11 августа 2020 года планируется провести обмен мнениями по всему спектру вопросов российско-германских отношений, а также обсудить наиболее актуальные международные темы, включая урегулирование "внутриукраинского" конфликта, ливийский кризис и ситуацию в Сирии”, — заявили в МИД России.

Отмечается, что одной из тем также будет координация национальных усилий по борьбе с коронавирусом.

“Москва негативно оценивает инициативу правительства ФРГ на уровне Евросоюза о введении против российских физических и юридических лиц так называемых "киберсанкций ЕС“ в связи с выдвинутыми в адрес нашей страны несостоятельными обвинениями в причастности к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 г. В России ожидают, что после столь серьёзных заявлений германская сторона предоставит неопровержимые и верифицируемые доказательства. В противном случае подтвердятся подозрения в том, что в Берлине по той или иной причине специально конструируют очередной конфликтный сюжет. Такие действия не могут не навредить российско-германскому диалогу как по двусторонним, так и по международным вопросам”, — пишет российское министерство.

Кроме того, Москва хочет обсудить "замороженный по инициативе Берлина" в 2018 году формат межведомственных консультаций на высоком уровне по вопросам международной информационной безопасности.

“Серьёзную озабоченность вызывает задержание германской полицией по запросу американских властей гражданина России, музыканта и диджея Д.О.Казначеева. Настаиваем на соблюдении прав россиянина. Рассчитываем на беспристрастное рассмотрение немецким судом его дела. Выступаем категорически против его экстрадиции в США”, — сообщили дипломаты.

Также на встрече планируется обсуждение восстановления нарушенных пандемией двусторонних торгово-производственных связей.

Также отмечается, что собеседники коснутся темы сооружение газопровода “Северный поток — 2”.

“Москва рассматривает агрессивные попытки США сорвать завершение строительства СП-2 путём введения против его участников экстерриториальных санкций как вопиющее нарушение Вашингтоном международного права и грубейшее вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Россия подтверждает намерение довести проект до конца вопреки оказываемому американцами противодействию и рассчитывает, что правительство ФРГ продолжит придерживаться той же линии”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что политика в отношении Украины и России будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится до конца года.

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