Україна отримає ще п'ять батарей Patriot - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Компанія Raytheon Technologies, яка виробляє системи протиповітряної оборони Patriot, планує значно збільшити обсяги свого виробництва. Про це заявив виконавчий директор компанії Грег Гейс, повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Генеральний директор компанії Грег Хейс у коментарі The Wall Street Journal заявив, що Raytheon Technologies збільшить виробництво до 12 батарей Patriot на рік. Та планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця 2024 року.
"Raytheon Technologies планує поставити Україні ще п’ять систем до кінця наступного року", - йдеться в повідомленні The Wall Street Journal.
"Ми були дуже здивовані його ефективністю" , – сказав Гейс про Patriot у коментарі The Wall Street Journal.
Доповнення
Наразі ЗСУ мають на озброєнні лише дві такі батареї.
В останньому пакеті військової допомоги від США на 2,1 млрд доларів містилися додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot.