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США оголосили новий пакет допомоги Україні на 2,1 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило новий пакет військової допомоги України, загальна вартість якого складає до 2,1 мільярда доларів і включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт оборонного відомства США.

США оголосили новий пакет допомоги Україні на 2,1 млрд доларів

Цитата

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, підкреслюючи непохитну підтримку США Україною. Цей пакет, загальна сума якого становить до 2,1 мільярда доларів США і включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Міноборони зазначає, що новий пакет допомоги ілюструє "постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі".

Зазначається, що нова військова допомога США включає:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • ЗРК HAWK і ракети до нього;
  • артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;
  • безпілотні авіаційні системи Puma;
  • боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
  • підтримку діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Міністерство оборони США наголошує, що продовжуватиме працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки. Загалом, як йдеться в заяві, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Сполучені Штати виділили понад 39,7 мільярда доларів на безпекову допомогу Києву.

Нагадаємо

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі 7 червня заявив, що постачання Україні систем ППО є пріоритетом для Сполучених Штатів.

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