США оголосили новий пакет допомоги Україні на 2,1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило новий пакет військової допомоги України, загальна вартість якого складає до 2,1 мільярда доларів і включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт оборонного відомства США.
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"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, підкреслюючи непохитну підтримку США Україною. Цей пакет, загальна сума якого становить до 2,1 мільярда доларів США і включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпасів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI)", - йдеться в повідомленні.
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Міноборони зазначає, що новий пакет допомоги ілюструє "постійну відданість як критично важливим короткостроковим можливостям України, так і довгостроковій спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію в довгостроковій перспективі".
Зазначається, що нова військова допомога США включає:
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- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
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- ЗРК HAWK і ракети до нього;
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- артилерійські снаряди калібру 105 мм і 203 мм;
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- безпілотні авіаційні системи Puma;
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- боєприпаси ракетної системи з лазерним наведенням;
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- підтримку діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
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Міністерство оборони США наголошує, що продовжуватиме працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки. Загалом, як йдеться в заяві, з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Сполучені Штати виділили понад 39,7 мільярда доларів на безпекову допомогу Києву.
Нагадаємо
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі 7 червня заявив, що постачання Україні систем ППО є пріоритетом для Сполучених Штатів.